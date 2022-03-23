«Предлагаю не замечать, когда вернутся»: Влад Кадони высказался о покинувших страну знаменитостях

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони по просьбе своей аудитории сформулировал свое отношение к тем знаменитостям, которые предпочли уехать из России.

Он дал понять, что не поддерживает тех, кто в спешке отправился в отпуск или на лечение на фоне событий в мире. Влад Кадони заверил подписчиков, что сам не будет следовать примеру уехавших.

«Ребят, я предлагаю не замечать того, кто уехал. Не замечать, когда уехали. Не замечать, когда вернутся. Придавать такое значение поступку? Выводы сделайте и живите дальше. Все остальное — суета. Я никуда не собираюсь — ни в отпуск, ни болеть, ни еще куда-либо. Я здесь, в Москве», — написал Влад Кадони.

Напомним, ранее о своих друзьях, живущих в других странах и отписавшихся от нее в соцсети, рассказала актриса Яна Поплавская.

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