«Краски дня»: Влад Кадони рассказал о вывозе важных документов из немецкого консульства в Москве

По словам ведущего «Дома-2», он часто проезжает в том районе.

Ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони в сторис Instagram рассказал, как из консульства Германии в Москве выехала на его глазах машина с важными, как он думает, документами.

«Слушайте, еду сейчас. Я даже не знал, что есть такие организации. Три минуты назад из немецкого консульства выехала вот эта машинка с надписью: «Уничтожение документов на месте». Ну это так просто — краски дня». Влад Кадони

Чуть позже он пояснил: «Может не из консульства. Может, из посольства. Я путаю эти штучки. В общем, с территории на Пилюгина, где находится представительство Германии. Я просто часто проезжаю там», — сказал Влад Кадони.

Отметим, что в Москве по адресу Ленинский проспект, 95 а находится консульство Германии. Вход в него как раз осуществляется со стороны улицы академика Пилюгина.

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