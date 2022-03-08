«Это высшее предательство»: Яна Поплавская объяснила, почему звезды массово уезжают в Израиль

По словам актрисы, многие думают не о людях, а о «Гучи» и хамоне.

Актриса Яна Поплавская в Instagram объяснила, почему вдруг столь резко некоторые российские звезды стали уезжать именно в Израиль.

«Не о стране, не о людях, не об Украине вы думаете, а о том, как спасти свои деньги и где теперь брать «Гучи» и хамон. Поэтому все и стремитесь в Израиль, чтобы потом успешно переместиться в США. И оттуда тявкать на свою Родину. А это высшее предательство». Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, некоторым звездам не стоит делать помпы из своих отъездов. Пышных проводов никто им устраивать не собирается. Не будет и пышных встреч, потому что обратно никто ждать не будет. Она считает, что звезды просто предали родную страну.

Напомним, что за последнее время сразу несколько известных артистов уехали из России. Почему так случилось – они предпочли не уточнять.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.