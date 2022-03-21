«Она так уязвима и так ранима»: Влад Топалов публично признался в любви беременной Регине Тодоренко

Певец Влад Топалов напомнил поклонникам, что его жене Регине Тодоренко сейчас очень непросто.

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко накануне рассекретила беременность во время шоу НТВ «Маска», судьей которого она является уже третий сезон подряд.

Регина Тодоренко в эфире НТВ демонстрировала перепады настроения, она то шутила, то плакала, то опять смеялась.

Муж Регины, известный исполнитель Влад Топалов, в микроблоге признался, что его жена сейчас особенно нуждается в его поддержке.

«Больше всего на свете я люблю свою жену и сына. Особенно сейчас, когда она так уязвима и так ранима, ей больше всего нужна моя поддержка. Без «выяснений», без «разборов», даже без поисков «истины». А просто поддержка и любовь», — написал Влад Топалов.

Он пообещал, что будет относиться к своей супруге так до своего последнего вздоха. А также Влад Топалов добавил, что прекрасно понимает, как Регине Тодоренко сейчас тяжело.

«Тебе безумно непросто сейчас, любимая. Не могу представить себе. Тебя все очень любят. И мы все с тобой. Всегда и навсегда», — пообещал жене Влад Топалов.

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