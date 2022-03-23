Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для слушателей из России

А сам певец ранее заявлял, что в связи со сложившейся ситуацией лейбл временно приостанавливает сотрудничество с российскими артистами.

Украинский лейбл Masterskaya, основанный певцом Иваном Дорном, закрыл песни для слушателей из России и Белоруссии. Подобная информация появилась в Telegram-канале лейбла. Сам артист также заявлял, что в связи со сложившейся ситуацией они также приостанавливают сотрудничество с российскими артистами. Дорн пояснил, что такое решение было принято «на неопределенный срок».

Как пишут в прессе, уже сейчас альбомы Ивана Дорна пропали из сервисов Spotify и «Яндекс.Музыка», однако композиции, которые были записаны вместе с другими исполнителями, пока доступны для прослушивания.

Кстати, ранее еще один украинский певец Макс Барских выступил в своих соцсетях, требуя запретить его музыку в России. Подобные слова удивили звездных коллег артиста, в их числе: Стас Ярушин, Ольга Бузова, Иосиф Пригожин и музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Так, актер из сериала «Универ. Новая общага» подметил, что и раньше не особо интересовался творчеством Барских, а жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко напомнила Максу, что тот когда-то с радостью ездил в Россию на гастроли. К тому же, музыкант отказался возвращать российским поклонникам деньги за билеты на несостоявшиеся концерты. Всю сумму, как подметил Барских, он собирается потратить на благотворительность у себя на родине.

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