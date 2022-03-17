«Тихонечко выгребали здесь бабки»: Пригожин ловко заткнул оставшегося не у дел Барских

Музыкальный продюсер напомнил, что все эти артисты пели на русском языке, а потом почему-то стали говорить россиянам гадости.

Иосиф Пригожин лаконично и емко высказался в адрес украинский артистов, в частности, от музыкального продюсера досталось Максу Барских, который не стесняясь в выражениях, лил свой негатив на россиян.

Муж певицы Валерии уверен, что этому поп-исполнителю не помешало был развеять свои «туманы» в голове. Ранее Макс Барских заявил, что его, как артиста «вытянула» вовсе не Россия. Певец считает, что своей популярностью он обязан вовсе не российским поклонникам. Однако возвращать им деньги за билеты на несостоявшиеся концерты украинский певец почему-то отказался. По его словам, всю сумму он потратит на благотворительность на родине.

«Пел на каком языке? В голове моей туманы, да? Вот у него туманы точно в голове. Второе — зарабатывал деньги где? Налоги в России платил? Нет. В Украине платил? Нет. А эти люди тихонечко выгребали здесь бабки, наслаждались жизнью. Оказывается, они делали нам одолжение. Что нового они создали, они что, внесли невероятную музыкальную ноту, которую мы в жизни не слышали?» — приводит News.ru слова Иосифа Пригожина.

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