«Ваши песенки уже забыли! Хватит напоминать»: Бузова подколола Барских его забвением в России

Экс-ведущая проекта «Дом-2» уточнила, что желание Макса было исполнено. В России его больше никто не ждет.

Ольга Бузова не стала расточать меда, говоря об украинском певце Максе Барских. Поющая телеведущая поспешила «успокоить» артиста, заверив, что его самое заветное желание было исполнено. Барских на каждом углу кричал, чтобы его музыка больше не использовалась и не звучала в России.

В ответ экс-ведущая «Дома-2» подметила, что Макс может спать спокойно, в нашей стране он больше никому не нужен со своими «песенками». Едва ли творчество этого украинского певца будет кому-то интересно в России, считает теледива.

При этом Бузова поддела Макса тем, что своими «плясками» певец зарабатывал благодаря российским фанатам, которые покупали билеты на его концерты.

«Походу он совсем съехал с катушек. Что не сделаешь ради пиара? Максим сидит в теплой уютной квартире где-то в «Дубае», и рассказывает, как ему жить плохо. Но! Максим, хочется заметить важный факт. Все ваши песни, клипы и постановки оплачены именно российским зрителем, которого вы кинули, не вернув деньги за концерты! Ваши песенки мы уже все забыли. Хватит напоминать об этом! Вы нам больше не нужны. Мы вас вычеркнули из всех списков, как вы и просили! «Россия — щедрая душа». И вам уже никак не вернутся к зрителю, который оплачивал все ваши расходы», — посетовала в Telegram-канале Ольга Бузова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!