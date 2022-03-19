«Пусть у нас работает»: Николай Расторгуев объяснил, почему Иван Дорн имеет право петь в России

Музыкант заметил, что надо смотреть конкретно, кто и что сказал.

Музыкант Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским объяснил, почему украинский певец Иван Дорн имеет право в будущем выступать в России. Как отметил Красовский, Дорн первым стал высказываться о спецоперации на Украине.

«Все началось с плача Вани Дорна. Он заявил: «Пожалуйста, русские артисты скажите публике, чтобы вывели войска. Мы хотим жить, как хотим и идти путем, каким хотим. Он за это свое высказывание должен лишиться права выступать в России? Кстати, в «запрещенном списке» его нет», — заметил Антон Красовский.

«Пусть у нас работает. Если у него нет конкретно враждебных высказываний в адрес России, то пусть работает. А если есть, то зачем он сюда ехал». Николай Растогуев

Напомним, что Иван Дорн и другие украинские звезды уже не раз негативно высказывались в последнее время о России. При этом почти все они зарабатывали большие деньги долгие годы именно в нашей стране.

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