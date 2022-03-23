«История за пределами учебников»: вышел авторский курс Владимира Мединского

Помощник президента России Владимир Мединский выпустил авторский курс лекций «История за пределами учебников». Первый выпуск получил название «Екатерина I. Служанка на троне».
Отметим, что это совместный проект радио «Комсомольская правда» и лектория «Достоевский».
Курс лекций «История за пределами учебников» Владимира Мединского можно послушать на радио «Комсомольская правда». Также можно посмотреть авторскую программу «Рассказы из русской истории» на телеканале «Россия-Культура».
Подписаться на телеграм-канал Владимира Мединского можно по адресу https://t.me/vr_medinskiy.
Весь цикл лекций Владимира Мединского вы можете посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.