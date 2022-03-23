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«История за пределами учебников»: вышел авторский курс Владимира Мединского

Подробности можно узнать в «Телеграм» помощника президента России.

«История за пределами учебников»: вышел авторский курс Владимира Мединского
Владимир Мединский. Фото: Global Look Press

Помощник президента России Владимир Мединский выпустил авторский курс лекций «История за пределами учебников». Первый выпуск получил название «Екатерина I. Служанка на троне».

Владимир Мединский
Владимир Мединский. Фото: Global Look Press

Отметим, что это совместный проект радио «Комсомольская правда» и лектория «Достоевский».

Курс лекций «История за пределами учебников» Владимира Мединского можно послушать на радио «Комсомольская правда». Также можно посмотреть авторскую программу «Рассказы из русской истории» на телеканале «Россия-Культура».

Подписаться на телеграм-канал Владимира Мединского можно по адресу https://t.me/vr_medinskiy.

Весь цикл лекций Владимира Мединского вы можете посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

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Тэги

Владимир МединскийЕкатерина IКанал "Россия-культура"Лекторий ДостоевскийРадио "Комсомольская правда"