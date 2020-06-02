«А помнится, кое-кто со мной не соглашался»: Мединский сравнил бунты в США со сценой из «Джокера»

Бывший министр культуры России Владимир Мединский в своем личном аккаунте в Instagram сравнил финальную сцену из фильма «Джокер» с текущими бунтами и беспорядками в США.

Экс-глава Минкульта разместил ролик, в одной части которого показывается массовое восстание людей из фильма Тодда Филлипса, а в другой — очень похожие кадры, но уже из реальной жизни в Америке.

«А помнится, кое-кто со мной не соглашался..? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах…» — подписал свой пост Мединский.

Напомним, беспорядки и вооруженные восстания в США начались после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сотрудники полиции во время задержания случайно убили темнокожего мужчину, что вызвало огромный резонанс в обществе.

Напомним, ранее Владимир Мединский, еще будучи на посту министра культуры, критиковал оскароносного «Джокера» и даже заявлял, что если бы проект снимали в России, то материальной поддержки от государства лента бы не получила.