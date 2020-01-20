Собчак заявила, что Мединский покинет пост министра культуры

Теледива Ксения Собчак в своем официальном канале в Telegram «Кровавая Барыня» сообщила неожиданные новости. По словам звезды, совсем скоро Владимир Мединский оставит свой пост главы министра культуры. Но не переживайте, без работы он не останется. Ксения сообщает, что президент тут же сделает его своим помощником по культуре.

Собчак уверена в своих словах и даже сообщает, что ее источник надежный, правда, она все же его не раскрывает. На этом сюрпризы не заканчиваются, спустя тридцать минут Ксения выкладывает новый пост, в котором сообщает еще немного информации, в которую сложно поверить — следующим министром культуры назначат женщину.

Разумеется, ко всем заявлениям теледивы стоит относиться с долей здравого скепсиса.