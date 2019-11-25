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Мединский похвалил качество фильма «Аванпост»

Министр культуры оценил новую российскую кинокартину.

Мединский похвалил качество фильма «Аванпост»
Владимир Мединский. Фото: Килькин Артем/Архив "КП"

Ожидаемую похвалу от Владимира Мединского получил новый российский фильм «Аванпост». В своем сообщении в Twitter министр культуры РФ cсообщил, что фильм он уже посмотрел вместе с детьми и друзьями. Мединский отметил, что картина получилась качественной, а по своему смыслу она даже обгоняет многие современные голливудские блокбастеры про вторжения пришельцев.

Также Мединский похвалил масштабы съемок, назвав их невероятными. Стоит отметить, что кинокритики сайта «Кинопоиск» отнеслись к картине не столь благосклонно, в данный момент у фильма одна положительная рецензия против шести отрицательных.

Станислав Зельвенский из «Афиши» отмечает уморительные попытки придать каждому герою глубину с помощью семплов из сценарного пособия, а Павел Воронков из «Газета.ru» просто назвал фильм нудным русским киберпанком.

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Алексей ЧадовВладимир МединскийФильм «Аванпост»
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Мединский похвалил качество фильма «Аванпост»
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