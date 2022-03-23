«Сбежали крысы»: звезда «Дома-2» Либерж Кпадону с двойным гражданством решила остаться в России

Блогер высказалась о звездах, которые покинули страну в непростой час.

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону не смогла молчать по поводу селебрити, рванувших из нашей страны в непростые для нее времена.

«По поводу наших звезд, которые посматывались из России в тяжелый момент, могу сказать одно. Иногда нужно прикинуться тонущим кораблем, чтобы с тебя сбежали все крысы. Просто нет слов!» — сказала Либерж в личном блоге.

К слову, папа Либерж Аддах Жильбер Кпадону — гражданин Бенина. И она напомнила, что тоже может уехать за пределы России, но не делает этого, считая себя патриоткой.

«У меня вообще двойное гражданство, еще в детстве мне сделали, но оно мне не нужно! Я россиянка! И этим горжусь!» — заявила знаменитость.

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