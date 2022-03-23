Кристина Орбакайте объяснила, почему сократила количество гастролей после рождения дочери

По словам певицы и актрисы, ее наследники очень быстро растут.

Певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что ее дети очень быстро растут. Она всегда старалась уделить им по максимуму своего времени.

«С Клавдией я осознанно сократила продолжительность гастролей. Дети так быстро вырастают, и мне хотелось насладиться состоянием детства: первые шаги, первые слова. И все равно Клава, мне кажется, выросла быстрее, чем мальчики». Кристина Орбакайте

Как отметила Орбакайте, уже в конце марта ее дочери Клаве исполнится десять лет. По ее словам, ее недавно она смотрела на снимки наследницы и говорила о ее щечках. Сейчас же Клава уже показывает характер. Порой говорит родителям, что они ее не понимают, сообщает goodhouse.ru.

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.

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