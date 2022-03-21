Почти 24 миллиона рублей! Какую элитную недвижимость Моисеев отписал Орбакайте в Юрмале

Стало известно, какую элитную недвижимость Борис Моисеев оставил Кристине Орбакайте. Старшая дочка Аллы Пугачевой получила от певца дорогой подарок. Сам артист давно дружит с Примадонной. Однако одарить решил именно Кристину. Об этом журналисты сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

В эфире передачи вышел сюжет о Борисе Моисееве. Артист, как оказалось, в завещании отписал Кристине Орбакайте свои роскошные апартаменты в латвийской Юрмале. На сегодняшний день эта недвижимость оценивается в 200 тысяч евро. На наши деньги это почти 24 миллиона рублей. Подарок совсем недешевый. А вполне себе весомый и значимый. Ведь недвижимость каждый год только дорожает.

Кстати, своим родовым гнездом Кристина Орбакайте называет дачу Примадонны в Малых Бережках под Истрой. В этом доме вырос ее старший сын Никита Пресняков. К тому же тут на даче внук певицы познакомился со своей женой Аленой Красновой. Дача ее родителей находится в 500 метрах от особняка Примадонны.

Свой дом в Малых Бережках Алла Борисовна оставила именно Никите. К тому же, Примадонна подарила внуку на свадьбу элитную квартиру в самом центре столицы. И это при том, что Пресняков хотел вернуться в Штаты.

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