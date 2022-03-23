«Дома стоит велотренажер»: Кристина Орбакайте рассказала, как ей удается держать себя в форме

По словам певицы и актрисы, надо постоянно ухаживать за собой.

Певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что старается ежедневно ухаживать за собой. При этом она заметила, что после перелетов может не очень хорошо выглядеть.

«Главное — попотеть. У меня дома стоит велотренажер, и по крайней мере полчаса на велотренажере я должна позаниматься». Кристина Орбакайте

По словам Кристины Орбакайте, вечером ее всегда ждет любимая ванна. Она называет это детоксом. Там у Орбакайте, как она выразилась, целый коктейль: соль с магнезией, морская соль, сода, яблочный уксус, тертый имбирь, сообщает goodhouse.ru.

Напомним, что Кристина Орбакайте большую часть года проводит в своем доме в Америке. В Россию она прилетает на различные съемки и концерты.

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