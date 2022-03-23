Смерть жены разрывала сердце: Тодоровский прервал молчание после кончины Брик

Валерий Тодоровский и Евгения Брик прожили в браке 16 лет.

10 февраля от онкологического заболевания умерла актриса Евгения Брик. Для публики это известие стало шоком, ведь звезда кино никогда не жаловалась на плохое самочувствие и жизнь, и лишь стрижка под мальчика могла намекнуть на проблемы.

Режиссер Валерий Тодоровский, муж Евгении Брик, который плечом к плечу преодолевал весь непростой путь борьбы с недугом своей жены все это время хранил гробовое молчание. Близкие говорили, что он потрясен произошедшим.

Сейчас он впервые вышел на связь и опубликовал в личном блоге фото своей ушедшей жены, коротко написав под снимком: «Женя». И эта краткость говорит о чувствах Тодоровского гораздо больше, чем тысячи возможных слов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.