После смерти жены Валерий Тодоровский перестал выходить на связь

Даже близкие люди не могут ему дозвониться.

Неожиданная смерть актрисы Евгении Брик, которой было всего 40 лет, потрясла всю культурную общественность России. Несмотря на то что последнее десятилетие звезда кино и сериалов жила в Лос-Анджелесе (хотя сниматься все равно приезжала на родину).

Где же будет похоронена актриса — в Америке или в России? О дате и месте похорон пока ничего не известно.

Как пишет MK.ru, муж Брик, известный режиссер Валерий Тодоровский не выходит на связь — дозвониться ему в Лос-Анджелес не могут ни близкие люди, ни коллеги по работе. Известно только то, что супруг и дочь умершей сейчас находятся в США.

Напомним, что в эти месяцы Тодоровский должен заканчивать работу над сериалом «Надвое», в котором снялись Данила Козловский и Александр Петров.

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