Стало известно, кто будет владеть имуществом Брик после ее смерти

Актриса Евгения Брик умерла 10 февраля, предположительно, от онкологического заболевания. Ей было 40 лет. Последние годы она вместе с семьей жила в США. Там же, в Лос-Анджелесе, ее будут кремировать. Это была воля артистки.

Всю свою собственность и недвижимость Евгения Брик переписала на мужа режиссера Валерия Тодоровского еще при жизни. На момент смерти она владела лишь квартирой в Москве. Кроме того, Брик переписала на Тодоровского и некие «важные вещи». О чем именно идет речь — пока неясно. Об этом пишет ФАН.

Напомним, у Евгении Брик осталась 12-летняя дочь Зоя. От девочки долго скрывали смерть мамы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.