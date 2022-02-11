«Женя – выдающаяся актриса»: Тодоровский всегда называл любимую Брик «невероятной красавицей»

Как отмечал режиссер, для жены у него не всегда есть роли.

Режиссер Валерий Тодоровский в одном из недавних интервью в шоу «Скажи Гордеевой» тепло отзывался о своей жене актрисе Евгении Брик.

«Женя — выдающаяся актриса. Она невероятная красавица. Но, к сожалению, у меня не всегда есть для нее роль. История, что у меня жена актриса и я буду снимать ее в любой роли — это путь губительный для многих режиссеров. Некоторых мы можем вспомнить и назвать». Валерий Тодоровский

Как отмечал Тодоровский, у Евгении Брик есть возможность сниматься у других режиссеров. «И у меня есть возможность снимать других актрис. Иначе будет какое-то насилие. Есть союзы типа Чурикова и Панфилов. Там почти всегда у них была большая роль для Инны Михайловны. Нот это редкость», — рассказывал Тодоровский.

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!