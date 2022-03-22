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«Я люблю его»: известный ведущий не смог таить своего отношения к Галкину

Сейчас Максим Галкин улетел за границу, вызвав неоднозначную реакцию у публики.

«Я люблю его»: известный ведущий не смог таить своего отношения к Галкину
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Ведущий YouTube-шоу «Каково?!» Отар Кушанашвили в эфире признался, что его часто спрашивают о судьбе уехавших за границу коллег – Максима Галкина и Ивана Урганта. Дескать, публика полагает, что он знает о них несколько больше других, поскольку они из одного журналистского цеха.

Однако Кушанашвили заверил, что ведает не так много, как кажется, и поведение мужа Аллы Пугачевой вообще не готов комментировать, потому что давно знаком с ним и испытывает к нему искреннюю симпатию.

Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Галкин — мой друг. Я люблю его, и я всегда его буду любить. Максим Галкин — это божья тварь, которая подверстывается под мою любовную парадигму. Я не трогаю тех, кого люблю», — не смог скрыть Отар Кушанашвили.

А вот на счет Ивана Урганта он высказался от души. Ведущий заверил, что публике явно не стоит беспокоиться на его счет, поскольку народный любимец заработал уже на несколько поколений вперед, включая не только внуков и правнуков, но и праправнуков. Отар посоветовал людям лучше побеспокоиться о себе.

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