«Путают туризм с эмиграцией, и она спутала»: журналист Авва – о будущем Хаматовой в Латвии

Журналист Вадим Авва обозначил перспективы актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии, куда она эмигрировала не так давно из России.
«Прожив пятьдесят лет в Латвии, из них 30 при нынешней власти, расскажу, что Чулпан ожидает дальше. История эта старая. Все время от времени путают туризм с эмиграцией, и она спутала. Итак, Чулпан обнаружит, что Латвия – страна невообразимо бедная, а заработать трудно. Особенно актрисе. Особенно русской актрисе».
Как отметил Авва, в Латвии сумма коммунальных платежей за дом, как у Хаматовой, составляет 450-550 евро. По словам журналиста, за спектакль в Риге Хаматова больше 50 евро заработать не сможет.
Кроме того, как думает Авва, дочери Хаматовой придется идти в латвийскую школу. Все школы в этой стране на латышском языке, даже частные. Причем русских в Латвии откровенно недолюбливают с 2004 года, сообщает vnnews.ru.
Напомним, что Чулпан Хаматова сейчас живет недалеко от Риги. Ее жилье, по оценкам риелторов, стоит в районе 400 тысяч евро.
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