«Путают туризм с эмиграцией, и она спутала»: журналист Авва – о будущем Хаматовой в Латвии

Как отметил корреспондент, который прожил в этой стране 50 лет, заработать деньги актрисе на жизнь будет крайне непросто.

Журналист Вадим Авва обозначил перспективы актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии, куда она эмигрировала не так давно из России.

«Прожив пятьдесят лет в Латвии, из них 30 при нынешней власти, расскажу, что Чулпан ожидает дальше. История эта старая. Все время от времени путают туризм с эмиграцией, и она спутала. Итак, Чулпан обнаружит, что Латвия – страна невообразимо бедная, а заработать трудно. Особенно актрисе. Особенно русской актрисе». Вадим Авва

Как отметил Авва, в Латвии сумма коммунальных платежей за дом, как у Хаматовой, составляет 450-550 евро. По словам журналиста, за спектакль в Риге Хаматова больше 50 евро заработать не сможет.

Кроме того, как думает Авва, дочери Хаматовой придется идти в латвийскую школу. Все школы в этой стране на латышском языке, даже частные. Причем русских в Латвии откровенно недолюбливают с 2004 года, сообщает vnnews.ru.

Напомним, что Чулпан Хаматова сейчас живет недалеко от Риги. Ее жилье, по оценкам риелторов, стоит в районе 400 тысяч евро.

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