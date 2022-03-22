Домик в экопоселке за 400 тысяч евро, среди соседей — европейцы: где поселилась Хаматова в Латвии

Красивый особняк в этой стране она купила почти десять лет назад.

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова почти десять лет назад купила землю с прекрасным домом в Латвии. Экопоселок находится между Ригой и городком Цесис.

В 2013 году Чулпан Хаматова получила вид на жительство в Латвии. У нее в этой стране особняк площадью двести квадратных метров. Участок площадью 50 соток, так что звезде есть, где развернуться.

В поселке Аматциемс около 300 коттеджей — все из дерева, нет заборов, кругом деревья, рядом лес и озеро. В поселке есть магазин, салон красоты и ресторан. Среди соседей — русские, французы, бельгийцы, латыши. Прошлым летом готовые дома здесь продавали по 400 тысяч евро, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Чулпан Хаматова не так давно покинула Россию. При этом в московских театрах ей уже давно нашли замену.

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