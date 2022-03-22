«Гусеницы — не противно. Вот бегемоты»: Сычев – о том, что на самом деле пугало в «Звездах в Африке»

Звезда сериала «Физрук» Владимир Сычев выбыл из состава участников проекта ТНТ «Звезды в Африке», где проходил испытания в борьбе за еду.

Зрителей шоу во многом впечатляет, когда знаменитостям приходится поедать разные гадости вроде жуков и червяков. Однако это далеко не самое страшное на проекте, уверен Сычев.

«Гусениц, которых принесли, я спокойной съел. Не сказать, конечно, что они приятные, но это как корюшка, мне их даже было не противно есть», — рассказал актер «СтарХиту».

Еще одним страхом артиста были скорпионы, которые так и норовили заползти к звездам в кровати. И такие милые животные, как бегемоты.

Владимир вспомнил, как однажды вышел на реку умыться и тут же услышал тревожные крики администратора, призывающего срочно вернуться в жилище. Оказалось, что мимо шла бегемотиха с детенышем.

«Бегемоты — самые опасные животные, все могло закончиться плохо. В Африке от них в год больше погибает людей, чем от всех ядовитых змей вместе взятых», — пояснил Владимир.

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