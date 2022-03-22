«Могли найти ягоды, манго»: Сычев рассказал, где на «Звездах в Африке» брали еду, кроме конкурсов

В проекте «Звезды в Африке» на ТНТ российские знаменитости сражаются за обычные порции еды. В кадре многие из них жалуются, насколько им тяжело дается голод, и чтобы утолить его, они способны выполнить самые отвратительные задания — съесть десерт с тараканами или даже зубами диких свиней.

Между тем актер Владимир Сычев, который выбыл из рядов участников проекта, сказал, что вполне сносно переносил тяготы с голоданием. По словам артиста, он до Африки набрал лишние килограммы, которые пригодились ему на проекте.

Кроме того, на самом деле в лагере всегда была еда — кукурузная мука и бобы, из которых можно было соорудить если не вкусное, то питательное. Да и тропическая природа была им хорошим подспорьем.

«Мы могли найти ягоды, а мне довелось отыскать сломанное дерево, но на нем росло 36 манго. Девочки перемололи их, Валя (Карнавал. — Прим. ред.) лепешки испекла, которые оказались необыкновенно вкусными», — рассказал «СтарХиту» Сычев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.