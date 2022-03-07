«Это было беззаботное время»: Рудова раскрыла свою правду про шоу «Звезды в Африке»

Реалити про голодных и способных почти на все участников стартовало на ТНТ.

Второй сезон телепроекта «Звезды в Африке» стартовал на телеканале ТНТ. Создатели проекта пообещали поклонникам, что это будет настоящее весеннее обострение, и вышедшая очередная серия это вновь доказывает – испытания стали жестче, наказания – серьезнее.

Как и прежде, звездам приходится сражаться за еду, выполняя испытания. Среди участников в этом сезоне – звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова. Девушка раскрыла поклонникам свою правду про проект, который для нее уже закончился – сегодня она вспоминает его с ностальгией.

«Сейчас я понимаю какое это было беззаботное время. Мы работали для вас. Я не могу не показывать вам этих событий. Надеюсь это шоу помогает вам чуть отвлечься. Мне лично помогает. Мы снимали шоу до всех непростых событий», — подчеркнула блондинка.

Рудова имеет в виду спецоперацию российских военных в Украине по демилитаризации страны. Многие актеры не поддержали ее, чем вызвали волны хейта.

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