Просто макароны с курицей: Нюша показала, как подросшая дочка ужинает в Дубае

Певица записала трогательное видео. Она уехала из России, но остается на связи с поклонниками.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала знаменитой в юном возрасте и едва успевала отдыхать, когда у нее были гастроли. Примечательно, что артистка за последни несколько лет поменяла приоритеты.

Теперь она все больше времени проводит с семьей. Певица счастлива с браке с Игорем Сивовым и воспитывает двоих детей. У нее подрастает трехлетняя дочка Симба и сын, которому всего несколько месяцев.

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Пока Нюша предпочитает скрывать лицо и имя малыша. Еще недавно певица находилась в России. Она участвовала в фотосессиях и виделась с друзьями.

Но на днях артистка сообщила, что уехала вместе с семьей. теперь она снова находится в Дубае, где в прошлом году родила младшего наследника. Отметим, что Нюша намерена приезжать в Москву. Она уехала, так как ее муж преимущественно работает за границей.

Но звезда продолжает поддерживать связь с поклонниками. На этот раз она запечатлелась с дочкой Симбой за ужином дома. Кроха ела простое блюдо без изысков — макароны с куриным жареным мясом. Малышка передала привет подписчикам мамы.

«Я знаю, вы соскучились по Симбочке! Предавай им привет! Ты кушаешь вкусняшку? А ты соскучилась по ребятам», — спросила артистка. «Да, да!» — ответила малышка.

Поклонники отметили, что певица хорошо выглядит. Также многие восхитились ее подросшей наследницей. «Какая красивая семья», «Симба очаровательная», «Ой, а кормите макаронами. В Дубае, наверно, морской еды много», «Ну до чего хорошенькие», «Нюша, уже щеки розовые», — прокомментировали пост подписчики.

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