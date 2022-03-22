«Папулечка хочет забрать квартирки у деток»: Юлия Салибекова рассказала о намерении Тиграна судиться за жилье

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова уверена, что подать иск в суд Тиграну помогли его родители.

Бывшие участники «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы готовятся к разводу после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

Уже известна дата судебного заседания по бракоразводному процессу пары — 29 марта.

А накануне Юлия Салибекова узнала, что пока еще ее законный муж Тигран Салибеков решил судиться с ней за квартиры, купленные для сыновей. Юлия уверена, что здесь не обошлось без родителей Тиграна. Именно они, по ее словам, надоумили отца троих детей пойти в суд.

«Вот так вот, папулечка хочет забрать квартирки у деток. И вся моздокская присоединилась, потому что у папулечки одного мозгов не хватит составить исковое заявление и отправить его в суд. Поэтому передаю привет моздокской родне, которая отжимает квартиры у своих внуков. Помните, что бумеранг никто не отменял», — сказала Юлия Салибекова на видео в своем микроблоге.

Напомним, в браке Салибековы купили три квартиры. В одной жили сами, а две другие предназначались для сыновей.

Как рассказывали и Тигран, и Юлия, деньги на жилье заработала Юлия Салибекова с помощью своего микроблога.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.