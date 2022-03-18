«Изо рта льется грязь»: Юлия Салибекова из «Дома-2» рассказала, что Тигран поднял на нее руку

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова больше не будет пускать в свою квартиру мужа Тиграна.

В микроблоге она показала фото, которое сделала в прихожей квартиры. В кадре картины с изображением Тиграна и Юлии. Вероятно, Салибекова готовится их выбросить.

«Все! С глаз долой», — написала под фото Юлия Салибекова.

Юлия рассказала, что Тигран постоянно пытается ее унизить и даже поднял на нее руку.

«Этот говнюк приходит якобы к детям, а сам пытается меня унизить! Сегодня поднял на меня руку! О том, какая грязь льется изо рта, — молчу! Фу! Как мерзко!» — эмоционально высказалась Юлия Салибекова.

Напомним, Тигран и Юлия Салибековы готовятся к разводу после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

Юлия Салибекова несколько месяцев назад призналась, что их семья была счастлива только на фотографиях. Юлия устала терпеть отношение к себе Тиграна и его родителей и подала на развод.

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