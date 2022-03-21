В конце марта: Юлия Салибекова сообщила, когда официально разведется с мужем Тиграном

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова озвучила дату, когда ей предстоит появиться в суде в качестве истца по бракоразводному процессу с мужем.

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы готовятся к разводу. Пара прожила в браке десять лет, за это время у них родились трое сыновей.

Но Юля так устала от тирании мужа, что наличие детей не останавливает ее от желания расстаться с Тиграном и строить свою жизнь без его присутствия в ней.

Некоторое время назад Юлия Салибекова подала иск в суд — на развод с Тиграном. Теперь уже стала известна дата судебного заседания, во время которого их брак будет расторгнут.

В микроблоге Юлия Салибекова показала СМС-оповещение, которым ее пригласили на суд в качестве истца. Он состоится в следующий вторник, 29 марта.

Напомним, на днях Юлия Салибекова выбросила из квартиры все изображения Тиграна. Она рассказала, что отец троих ее сыновей поднял на нее руку.

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