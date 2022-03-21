Опухшее лицо, ресниц не видно: как изменилась Валя Карнавал, смыв краску в Африке

Звезда TikTok Валя Карнавал стала известной благодаря незамысловатым роликам в Сети, на которых она чаще всего просто красуется перед камерой под какую-нибудь мелодию, моргая пышными ресницами и делая «уточкой» пухленькие губки.

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Сейчас на ТНТ показывают шоу с ее участием «Звезды в Африке», где внешность интернет-звезды узнается с трудом: реснички пропали, с экрана смотрит хоть и чуть опухшее создание, но весьма милое и совсем другое. Между тем герой проекта Саша Стоун в восторге от того, как выглядит Валя.

«Она такая красивая, миленькая. У меня прям что-то екает внутри. Но, по-моему, это одностороннее», — с грустью заметил участник телеэксперимента.

Сейчас, когда запись проекта окончена, Валя и Саша продолжают общаться. К примеру, на 8 Марта спортсмен подарил тиктокерше красивый букет цветов.

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