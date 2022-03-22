Хромченко о таких предупреждала: Валя Карнавал вышла на прогулку в дико модных джинсах сезона

Блогер следит за трендами и регулярно пополняет ими свой гардероб.

Блогер и участница шоу «Звезды в Африке» Валя Карнавал отправилась на прогулку в самых трендовых джинсах сезона. Именно такой фасон фэшн-эксперт Эвелина Хромченко ранее рекомендовала всем модницам.

Экс-возлюбленная Егора Крида предстала в джинсах с широкими штанинами, которые имеют длину до самой земли.

«Самые привлекательные джинсы сезона осень-зима 21/22 — это максимально широкие джинсы, которые еще желательно лежат штанинами вокруг вашей обуви», — объясняла ранее Хромченко.

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Карнавал, как истинная модница, не смогла пройти мимо тренда и успешно вписала его в свой повседневный стиль.

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