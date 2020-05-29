Звезда «Физрука» и «Бумера» Владимир Сычев увел жену у другого

Звезда фильма «Бумер» и сериала «Физрук» Владимир Сычев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих женах. В первом браке счастья он не обрел. Это был студенческий роман, завершившийся свадьбой.

«Мы с друзьями ходили в те годы на дискотеки. И там мы с моей первой женой Ариной и познакомились. Это было в юношеские годы. Мы поженились, когда ей было 17 лет, а мне 20. Это была ее инициатива узаконить отношения. Но вскоре этот брак распался», — заметил актер.

Со второй женой, как сказал актер, их отношения складывались непросто. Он увел ее у другого. Все в итоге привело к свадьбе и рождению двух дочек.

«Мы были ранее знакомы с Олесей. Еще до того, как началась наша совместная жизнь. Мы много пережили. Когда встретились, то оба были несвободны. Однажды ехали в автомобиле и попали в аварию. Так мы и сблизились. Олеся, к примеру, помогла мне вернуться в профессию. Она всегда верила в меня». Владимир Сычев

Отметим, что первый ребенок в семье появился на свет лишь, когда актеру было 39 лет. «У нас родилась дочь Анечка. Долго, конечно, не получалось завести ребенка. Сейчас у нас с женой уже две дочки. Еще есть Машенька», — сказал актер.