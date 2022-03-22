С букетом гиацинтов: Стриженова сочетала черный и голубой оттенки во время весенней прогулки

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова в минувшее воскресенье, 20 марта, отметила свой день рождения.

Непревзойденной звезде экрана исполнилось 54 года. Очевидно, что Екатерина Стриженова сумела сделать так, чтобы время шло на пользу ее красоте. В свои 54 года она выглядит красиво, ухоженно и дорого.

Всякий раз, появляясь на публике, Екатерина Стриженова демонстрирует наличие у нее вкуса и чувства стиля.

На прогулку с домашним питомцем Кексом Екатерина Стриженова облачилась в черное пальто, сочетав его с темным платком на голове и солнцезащитными очками.

Под пальто она надела наряд голубого оттенка, который красиво сочетается с черным цветом пальто. Дополнил образ букет синих гиацинтов в руках у Екатерины Стриженовой. Получился самый настоящий вау-эффект.

«Немного о прозе жизни: читаю про какой-то ажиотаж в магазинах, но сама с этим не сталкивалась. Сегодня на всякий купила корм для Кекса», — написала Екатерина Стриженова под фото с прогулки, которым поделилась в своем телеграм-канале.

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