«Главное – будь здорова»: младшая дочь Екатерины Стриженовой публично обратилась к звездной маме

Александра Стриженова пообещала телеведущей Екатерине Стриженовой делать все, чтобы она была счастлива.

Двадцатого марта звезда российского экрана, ведущая Первого канала Екатерина Стриженова отмечает свой день рождения.

Популярной телеведущей исполнилось 54 года. В этот день Екатерина Стриженова принимает поздравления и слышит теплые слова от своих близких, коллег и поклонников.

Публично поздравила звезду телевидения Екатерину Стриженову ее младшая дочка Александра Стриженова.

Она посвятила именитой маме пост в микроблоге, признавшись, что там является для нее источником вдохновения и примером для подражания.

«Сегодня день рождения у моей мамы. Она для меня является самым главным в жизни примером для подражания. Главное — будь здорова, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы ты была счастлива», — написала Александра Стриженова

Подписчики девушки присоединились к теплым словам в адрес ее мамы и поздравили Екатерину Стриженову с днем рождения.

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