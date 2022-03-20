«Главное – будь здорова»: младшая дочь Екатерины Стриженовой публично обратилась к звездной маме

Двадцатого марта звезда российского экрана, ведущая Первого канала Екатерина Стриженова отмечает свой день рождения.
Популярной телеведущей исполнилось 54 года. В этот день Екатерина Стриженова принимает поздравления и слышит теплые слова от своих близких, коллег и поклонников.
Публично поздравила звезду телевидения Екатерину Стриженову ее младшая дочка Александра Стриженова.
Она посвятила именитой маме пост в микроблоге, признавшись, что там является для нее источником вдохновения и примером для подражания.
«Сегодня день рождения у моей мамы. Она для меня является самым главным в жизни примером для подражания. Главное — будь здорова, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы ты была счастлива», — написала Александра Стриженова
Подписчики девушки присоединились к теплым словам в адрес ее мамы и поздравили Екатерину Стриженову с днем рождения.
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