«Как живут другие, у которых мама — не ты»: старшая дочь Екатерины Стриженовой трогательно обратилась к ней

Накануне, 20 марта, свой день рождения отмечала звезда отечественного телевидения Екатерина Стриженова.

Ведущей Первого канала исполнилось 54 года. С небольшим опозданием Екатерину Стриженову публично поздравила ее старшая дочка Анастасия Стриженова. Она опубликовала трогательный пост в микроблоге, признавшись своей маме в любви.

«Мама! Как же я тебя люблю и всегда буду любить. Самая невероятная, упорная и вдохновляющая женщина в моей жизни, и ты это прекрасно знаешь! Мамочка, с днем рождения, самый красивый человек!

И ты моя мама! Я не знаю, как живут другие люди, у которых мама — не ты. Но поделиться тобой я могла только с Сашей. Папа герой, что нашел и добился именно тебя! Любовь и труд! Это счастье жизни», — написала Анастасия Стриженова.