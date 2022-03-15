Прогулка по Аланье: Дарья Пынзарь покрасовалась в свитере модного лавандового оттенка

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь позиционирует себя как человека, разбирающегося в моде.

Ведь помимо того, что она работает телеведущей и занимается риелторским бизнесом, Дарья Пынзарь еще и хозяйка магазина одежды.

Так что, ей приходится следить за трендами и стараться выглядеть стильно, что Дарье не всегда удается.

На этот раз на прогулку по весенней Аланье вместе с мужем Сергеем и младшим сыном Давидом Дарья Пынзарь отправилась в свитере самого модного оттенка сезона — лавандового. Образ она дополнила бейсболкой пудрового цвета и черными легинсами. На ногах у Дарьи Пынзарь светлые сапожки — в тон цвету ее волос.

Этот прием помогает миниатюрным девушкам казаться выше ростом. Дарья рассказала, что цель променада — красивые фотографии, по которым она будет рисовать картины. Это ее хобби.

«Пока я делаю фотографии для создания будущей картины, Давид собирает палки. Вообще у нас любимые игрушки — это палки и камни», — поделилась Дарья Пынзарь.

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