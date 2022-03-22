«Не нужно было фантазировать»: Салибекова показала архивные кадры «Дома-2», где Собчак разбиралась с Тиграном

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова, которая на днях официально разведется с мужем, поделилась в микроблоге архивными кадрами.
Видео было снято больше десяти лет назад, когда Юля только собиралась замуж за Тиграна Салибекова. Тот уже тогда демонстрировал нежелание брать ответственность за свои поступки.
В кадре тогда ведущая «Дома-2» Ксения Собчак наставляет на путь истинный Тиграна Салибекова. Тот невнятно что-то отвечает.
«Ты же сам рос в нелюбви. Как ты можешь дать ребенку то, о чем ты сам не знаешь? Мы можем дать только то, про что мы сами знаем. Если человек не умеет петь, то он не может другого научить петь», — говорила Тиграну Ксения Собчак.
«У меня есть любовь к маме, есть любовь к родителям», — произнес он.
«Так, может, тебе с мамой жить, Тигран?» — уточнила Ксения Собчак.
Юлия Салибекова в комментарии к видео дала понять, что сейчас жалеет о том, что тогда невнимательно слушала Ксению Собчак. Может быть, многих проблем в жизни это позволило бы избежать.
«А это, о чем я последние месяцы говорила, он сам давно рассказал. Рос не в любви со всеми вытекающими. Нужно было слушать, смотреть, не фантазировать», — написала Юлия Салибекова.
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