«Потом развод, про который ни один человек ничего не знает»: Асмус — о громком разрыве с Харламовым

Актриса из фильма «Текст» дала понять, что журналистам в этой истории было легко додумать.

Несмотря на все попытки СМИ узнать правду о громком разводе Кристины Асмус, журналистам так и не удалось добиться от актрисы комментария на тему, почему они с Гариком Харламовым решили разойтись. Все-таки у пары есть общая дочка Анастасия. Но даже ради ребенка экс-супруги не стали сохранять брак.

Сама Асмус лишь намекнула, что они с Гариком решили это вместе: спокойно, уже без лишних эмоций и ссор. Также актриса уточнила: многие могли подумать, что причиной разрыва стал кто-то третий, новые отношения на стороне одного из супругов, но это не так.

«Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — писала о своем разводе с Гариком актриса.

Асмус продолжает скрывать мотивы, побудившие их с Гариком пойти на развод. Давать интервью на эту тему актриса не собирается. Кстати, экс-возлюбленная юмориста счастлива в новых отношениях. Она как-то публиковала в микроблоге фото с бойфрендом. Поговаривают, что и резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов вот-вот сделает предложение 28-летней Екатерине Ковальчук. Она, к слову, с легкостью нашла общий язык с мамой юмориста.

«Меня травили с самого детства… Потом развод, про который ни один человек ничего не знает! Я вообще не даю интервью и единственный выход, который видят некоторые СМИ — распространение лживой информации. А люди верят… Я не знаю, что в голове у людей, которые намеренно хотят сделать больно незнакомому человеку», — добавила Кристина, намекнув, что развод с юмористом дался ей нелегко.

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