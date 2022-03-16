Послала парня в магазин: Асмус растрогалась до слез милым поступком своего бойфренда

Кристина Асмус рассказала своим поклонникам в социальных сетях о милом поступке своего бойфренда — актера Романа Евдокимова.

Звезда послала своего парня в магазин, чтобы тот купил ей средство для умывания «с запасом», поскольку оно тоже оказалось под антироссийскими санкциями. Но в торговой точке ему ответили, что «умывалку» можно брать не более одной в руки.

Находчивый артист не растерялся, купил один флакон, а потом быстро переоделся в уборной, изменил укладку волос, натянул маску на лицо и приобрел еще один, уже последний.

Кристина Асмус не стала скрывать, что была растрогана до слез этим милым поступком бойфренда. В личном блоге она написала, что это и есть любовь.

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