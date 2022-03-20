«Дико приятно, что вы сошлись во мнении»: в шоу «Маска» разоблачили Осьминога

Все судьи проекта по голосу узнали певицу, скрывавшуюся в костюме Осьминога.

На НТВ подошел к концу шестой выпуск самого охраняемого проекта – шоу «Маска». В его финале был разоблачен Осьминог.

В номинации оказались три участника – Леопард, Пчела и Осьминог. Зрители в зале спасли Леопарда. Голоса жюри разделились пополам, так что последнее слово осталось за главным судьей, поп-королем Филиппом Киркоровым.

Он рассудил, что покинуть шоу «Маска» должен Осьминог, который попадал в номинацию несколько раз.

Перед разоблачением судьи выдвинули свои версии по поводу того, кто скрывается в костюме Осьминога. Они единогласно заявили, что там Наталья Подольская. И оказались правы!

«Мне, на самом деле, дико приятно, что вы сошлись во мнении. Это здорово, что вы меня узнали», — сказала, сняв маску, Наталья Подольская. «Наташа, спасибо тебе за твой талант. Твой голос уникален!» — сказал певице Филипп Киркоров.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.