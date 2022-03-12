Идеальный total black: Ирина Шейк в стеганом бомбере и ботфортах вышла на подиум в Лондоне

Телеведущая после длительного перерыва снова приняла участие в Неделе моды.

Ирина Шейк является одной из самых известных российских моделей. Она много лет назад уехала в США, где у нее есть своя недвижимость. После расставания с Брэдли Купером модель с дочкой Лее стала жить в Нью-Йорке.

Она не пропускает громких показов и лишь иногда ездит отдыхать на море. Но в последнее время ее не было видно на публике. Звезда даже пропустила Неделю моды в Париже, как и Наталья Водянова.

больше по теме Вслед за Ириной Шейк: Наталья Водянова впервые за много лет пропустила Неделю моды в Париже Российская модель не появилась ни на одном из показов.

Поклонники высказывали мнение, что Ирину возможно не зовут на показы из-за ситуации на Украине и санкций, примененных к России. Однако накануне модель появилась в Лондоне. Она приняла участие в показе Burberry.

На подиуме Шейк предстала в total black образе. Она дефилировала в ботфортах, скинни и стеганом бомбере, который также дополняло пальто. Весь показ был выдержан в драматическом стиле.

Поклонники были рады тому, что Ирина вернулась. Многие отметили, что ее фирменной походки не хватало на показах. «Какая крутая», «Наша Ира всех порвет», «Это просто бесподобно», «Самые длинные ноги», «Вы глядишь феерично», «Как приятно видеть наших там на подиуме», «Это сильная проходка», «Никому не затмить наших красавиц», — стали писать пользователи Сети.

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