Марго Овсянникова из «Дома-2» похвасталась подарками для новорожденного малыша

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова в минувшую субботу, 19 марта, впервые стала мамой.

На свет появился ее первенец. Пол новорожденного малыша Марго Овсянникова пока не раскрывает, предпочитая сохранять интригу.

Пока Марго и ее ребенок остаются в клинике под присмотром врачей, которые еще не отпускают маму с новорожденным малышом домой.

Накануне, 21 марта, у Марго Овсянниковой был день рождения, его она отметила в палате клиники, устроив первую фотосессию с новорожденным ребенком. Ну а подарки в этот день дарили не только ей, но и малышу.

«Бабушка, дедушка — они все дарили одежду. Но я ее покажу чуть позже, потому что все увезли уже из роддома. Только смотрите, какие милые носочки остались. Хорошенькие, хорошенькие», — поделилась Марго Овсянникова.

В кадре она показала крохотные носочки для новорожденных. Выглядят они невероятно мило и трогательно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.