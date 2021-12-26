«Я его очень люблю»: беременная Марго Овсянникова из «Дома-2» рассказала об отце будущего малыша

Экс-участница реалити-шоу Марго Овсянникова объяснила, почему держит имя избранника в секрете.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Марго Овсянникова, а ныне известная, как певица Margo, ждет первенца от своего избранника.

Срок беременности уже довольно внушительный. Марго Овсянникова озвучила, что узнала о том, что будет мамой полгода назад.

Она рассказала также, что у нее практически не было токсикоза. А вот на вопрос об отце будущего малыша Марго Овсянникова отвечает довольно уклончиво.

«Первый самый задаваемый вопрос, как в комментариях, так и здесь, в сторис, — об отце ребенка, — говорит экс-участница «Дома-2» на видео в микроблоге. — Отец ребенка – непубличная личность, я его очень люблю, но показать вам, к сожалению, не могу».

Не спешит Марго Овсянникова раскрывать и пол малыша. Она прямо объявила, что уже давно знает, кого ждет, но пока подержит эту прекрасную новость в секрете.

Напомним, в Сети отцовство будущего ребенка Марго Овсянниковой приписывали экс-футболисту и бывшему мужу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову.

Он снимался в клипе Марго, и на этом основании многие решили, что Овсянникова беременна именно от него. Марго над подобными домыслами только подсмеивается.

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