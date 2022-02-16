«Прям как эта дынька»: беременная Марго Овсянникова предъявила на камеру увеличившийся животик

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова ждет первенца от своего избранника.

Отца будущего малыша Марго Овсянникова не показывает, уверяя, что тот непубличный человек.

Не так давно рассекретив свою беременность, Марго Овсянникова теперь довольно часто и с нескрываемым удовольствием делится, как она протекает.

Регулярно Марго демонстрирует и то, как меняются ее формы. Своего будущего младенца она сравнивает то со связкой бананов, то с дыней.

«Представляете, мой ребенок уже 2 кг, прям как эта дынька, и скоро появится на свет», — сообщила в микроблоге Марго Овсянникова.

Публикацию она сопроводила своим снимком, на котором предстала в черном обтягивающем платье и с дыней в руках.

Напомним, в День святого Валентина Марго Овсянникова получила предложение руки и сердца от отца будущего ребенка. Так что скоро экс-участница телестройки станет замужней дамой.

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