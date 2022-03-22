«Многие назовут ее скандальной»: Волочкова написала откровенную книгу-исповедь о своей жизни

Балерина Анастасия Волочкова напомнила, где можно узнать все о ее личной жизни.

Звезда балета Анастасия Волочкова в своем телеграм-канале рассказала о новой книге. Балерина призналась, что творение получилось очень личным и откровенным.

В книге она раскрывает подробности личной жизни, рассказывая о многочисленных романах.

«Моя книга — это своего рода исповедь моей судьбы. Многие сочтут эту книгу очень откровенной. Вероятно, что многие назовут ее скандальной, так как в ней будут раскрыты многие сокровенные подробности личной жизни. Эта книга о том, какой тяжелой ценой достается успех», — поделилась балерина Анастасия Волочкова.

Книга под названием «Плата за успех» стала второй по счету в биографии звезды. На видео, которым Анастасия Волочкова сопроводила публикацию, она уточнила, что книга вышла в свет чуть больше года назад. Но сейчас Волочкова решила напомнить о ней своим поклонникам.

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