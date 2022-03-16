«Ценю красоту во всем»: Анастасия Волочкова показала фигуру в нюдовом боди

Балерина Анастасия Волочкова предалась воспоминаниям о днях, проведенных на ее любимых Мальдивах.

Звезда балета Анастасия Волочкова решила немного разрядить обстановку. В микроблоге балерина поделилась снимком, который сделала в прекрасные мгновения своей жизни — во время отдыха на Мальдивах.

В кадре Анастасия Волочкова предстала на крыльце виллы на фоне экзотических лиан.

«Вспоминая мой любимый край и тепло. Желаю всем светлого дня. Я очень ценю красоту во всем», — написала под снимком Анастасия Волочкова.

Для фото она облачилась в роскошное боди нюдового оттенка с кружевами. Волосы Анастасия Волочкова повязала лентой пудрового цвета, а и без того длинные ноги подчеркнула босоножками на платформе.

«Красивая очень! Анастасия, вам идет этот купальник, и вообще, бежевый цвет вас освежает! Красотка!», «Настенька, вы великолепны», «Божественное тело», «Ай, какая краля», — высказались подписчики Волочковой под фото.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.