В новом спектакле Анастасия Волочкова соединила балет и цирк

Балерина поедет по стране с доброй постановкой для всех возрастов.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова представляет свое новое шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Это добрый спектакль для всех возрастов, в котором соединены цирк, балет и вокал.

По сюжету маленькая девочка мечтает стать артисткой. Ей на пути встречается клоун, и юная героиня с удовольствием изучает его искусство. Но однажды мать отводит ее на балет и новый вид творчества завораживает девочку еще больше. Она проходит долгий путь, становится артисткой балета и выучивает самые сложные партии. Но мир танца познакомил героиню с завистью, злобой, продажностью и откровенной ненавистью. Устав от него, уже взрослая балерина снова возвращается в цирк и находит там давно потерянные доброту и тепло.

Юную героиню в постановке играет Маша Агинская, праправнучка композитора Огинского. Также в проекте заняты партнер Волочковой по Большому театру Ринат Арифулин, профессиональные клоуны и детские хореографические коллективы.

«Я верю, что этот спектакль будет жить. Он необходим сегодняшнему зрителю, потому как состоит из позитива, радости и тех добрых чувств, которых нам всем так не хватает в нынешнее время», — говорит Волочкова.

Она собирается повезти эту постановку по городам, и в каждом населенном пункте вместе с ней будут выступать местные творческие коллективы. Для юных артистов это будет уникальная возможность выступить на одной сцене со звездой балета. По доброй традиции часть билетов (а иногда и все) балерина отдаст в социальные органы тех регионов, где будет выступать.

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