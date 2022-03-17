Прогулка среди пальм: Стеша Маликова в струящемся платье цвета сочной травы щегольнула на отдыхе

Стеша Маликова в прошлом году окончила МГИМО. Она старалась хорошо учиться, чтобы порадовать отца Дмитрия Маликова и маму Елену Изаксон.

Во время учебы студентка успевала помогать воспитывать брата Марка и даже запустила свой бренд одежды. Теперь она создает наряды и выставляет их в своем шоуруме. Наследница артиста и сама любит носить женственные образы, поэтому у нее есть много платьев, костюмов и других нарядов.

На днях Маликова поделилась кадрами, на которых показала свои любимые наряды. Она даже дала советы, как носить вещи. А вот 17 марта дочка певца опубликовала кадры снятые на курорте.

Она гуляла среди пальм в струящемся платье цвета сочной травы с принтом. Наряд на запах подчеркнул ее талию и скрыл изъяны. Стеша дополнили образ прямоугольной сумкой в тон. Она сделала объемный пучок.

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. Многие осыпали ее комплиментами. По всей видимости, Маликова успела отдохнуть в Дубае.

«Какая красивая», «Как мне нравится это платье», «Цвета роскошные», «Просто бесподобная», «Как я вами любуюсь! Просто очарование», «Скоро лето! Хочу такое платье», «Вам безумно идет?», «Вы улетели?», «Какая красивая вы! Слов нет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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