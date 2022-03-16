Добавила образу шика: Стеша Маликова щегольнула в «расслабленных» джинсах и кожаном корсете

Дочка Дмитрия Маликова дала советы по стилю и раскрыла один из главных трендов грядущего лета.

Стеша Маликова уже окончила МГИМО. Она является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она всегда много путешествовала с родителями, посещала балы и светские рауты.

У наследницы артиста появился интерес к моде. И недавно она открыла свой шоурум, а также запустила свой бренд одежды. Теперь юная бизнес-леди часто хвастается образами и дает советы подписчикам.

Недавно она показала, как носить кожаные шорты. Также Стеша хвасталась костюмами, платьями и пальто. Но теперь она примерила «рваные» джинсы слегка свободного кроя и кожаный топ-бюстье на шнуровке, как корсет. Образ подчеркнул ее стройную фигуру. Маликова отметила, что всего одно правило позволяет ей добавить шика в лук и не выглядеть вульгарно.

«Если дресс-код позволяет добавить образу шика, то я всегда выберу что-то одно: открытый вверх или открытый низ. Например, если корсет или глубокое декольте, то вниз можно надеть расслабленные джинсы или брюки свободного кроя. Если же экстрамини, то «алгоколичка» (они, кстати, будут очень модны летом) или же обычная белая майка. Таким образом вы не будете выглядеть, будто собирались на вечеринку с раннего утра», — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие признались, что пользуются ее советами и следят за образами юной модницы.

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